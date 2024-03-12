Общество 12 марта 2024, 15:02 Депутат Чаплин: в марте можно приступать к посеву томатов и перцев

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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, чем заняться на участке в начале весны. Об этом сообщил Life.

По словам парламентария, приступать к генеральной уборке пока рано, но стоит обратить внимание на подготовительные садовые и огородные работы.

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Так, март — время для посева ранних культур. Уже сейчас можно проращивать в ящиках томаты, перцы и баклажаны, отметил Чаплин.