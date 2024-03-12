12 марта 2024, 15:02
Депутат Чаплин: в марте можно приступать к посеву томатов и перцев
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, чем заняться на участке в начале весны. Об этом сообщил Life.
По словам парламентария, приступать к генеральной уборке пока рано, но стоит обратить внимание на подготовительные садовые и огородные работы.
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Так, март — время для посева ранних культур. Уже сейчас можно проращивать в ящиках томаты, перцы и баклажаны, отметил Чаплин.
Сад и огород
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