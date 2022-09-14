Мера для защиты россиян. Депутат Чаплин указал на преимущества нового порядка применения кадастровой стоимости | 360°

Общество 14 сентября 2022, 17:26 Поделиться Telegram

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Viber Мера для защиты россиян. Депутат Чаплин указал на преимущества нового порядка применения кадастровой стоимости Депутат Чаплин: россияне не должны переплачивать за государственные услуги Instagram

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Новый порядок определения выкупной цены недвижимости будет зависеть от кадастровой стоимости. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект, который устанавливает новый порядок регулирования кадастровой стоимости объектов недвижимости в государственной или муниципальной собственности.

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Нововведение применят, если при оказании услуги размер платы или цену определяют, исходя из величины кадастровой стоимости.

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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заметил, что стоимость государственных и муниципальных услуг на фоне нового подхода завышена не будет.

«Эта мера позволит защитить граждан от завышения стоимости выкупа», — добавил депутат.

По его словам, при уменьшении кадастровой стоимости в момент заключения договора понизится и размер для конечного выкупа или аренды объекта.

При увеличении кадастровой стоимости объекта, отметил Чаплин, договор заключат по цене, которая рассчитана из кадастровой стоимости на момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 21 сентября.

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