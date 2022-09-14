Мера для защиты россиян. Депутат Чаплин указал на преимущества нового порядка применения кадастровой стоимости | 360°

Все новости

Мир

14 сентября 2022, 18:12

Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 18:06

Участники «Активного долголетия» побывали на фестивале танцев в Королеве

Реклама

Общество

14 сентября 2022, 18:00

Фейк: маленькая девочка стала жертвой изнасилования группой подростков

Общество

14 сентября 2022, 18:00

Помощь от неравнодушных людей. Организация «Вече» направила военно-гуманитарный груз для бойцов Донбасса

Подмосковье

14 сентября 2022, 17:58

Почти 200 детских площадок установят по программе губернатора в Подмосковье до конца года

Спецоперация

14 сентября 2022, 17:55

Кадыров признался в желании ввести военное положение в России

Подмосковье

14 сентября 2022, 17:52

Работу систем освещения проверят в городах Подмосковья

Власть

14 сентября 2022, 17:49

Труд сотрудников Роспотребнадзора заслужил уважения и признания — Путин

Спецоперация

14 сентября 2022, 17:48

«Мы  нигде и никогда не отступали». Кадыров рассказал о тонкой тактике российской армии

Общество

14 сентября 2022, 17:26

Мера для защиты россиян. Депутат Чаплин указал на преимущества нового порядка применения кадастровой стоимости

Депутат Чаплин: россияне не должны переплачивать за государственные услуги

Читать 360tv в

Новый порядок определения выкупной цены недвижимости будет зависеть от кадастровой стоимости. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект, который устанавливает новый порядок регулирования кадастровой стоимости объектов недвижимости в государственной или муниципальной собственности.

Реклама

Нововведение применят, если при оказании услуги размер платы или цену определяют, исходя из величины кадастровой стоимости.

Реклама

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заметил, что стоимость государственных и муниципальных услуг на фоне нового подхода завышена не будет.

«Эта мера позволит защитить граждан от завышения стоимости выкупа», — добавил депутат.

По его словам, при уменьшении кадастровой стоимости в момент заключения договора понизится и размер для конечного выкупа или аренды объекта.

При увеличении кадастровой стоимости объекта, отметил Чаплин, договор заключат по цене, которая рассчитана из кадастровой стоимости на момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 21 сентября.

Госдума РФ

Экономика

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама