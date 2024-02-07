Общество 07 февраля 2024, 14:18 Депутат Чаплин: у признанного банкротом человека нельзя забрать единственное жилье

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В случае банкротства у россиянина нельзя забрать единственное жилье ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По его словам, неплатежеспособный человек имеет право на реструктуризацию долга. В противном случае его ждет реализация имущества. У него могут забрать транспорт, деньги со счетов и ценные бумаги.

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«Дачу, например, могут не забрать, если банкрот докажет, что это единственное жилье его семьи», — отметил Чаплин.