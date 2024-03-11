11 марта 2024, 14:07
Депутат Чаплин: сжигать мусор на дачном участке можно только в 7,5 метра от здания
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о правилах на участке в весенний пожароопасный период. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист напомнил, что сжигать мусор или траву разрешается только в металлическом контейнере. Его необходимо разместить в 7,5 метра от зданий. Зона очистки должна составить минимум пять метров, пояснил Чаплин.
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Он также посоветовал не курить внутри помещений и следить за состоянием электропроводки.
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