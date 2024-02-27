Общество 27 февраля 2024, 13:05 Депутат Чаплин: садоводы имеют право самостоятельно заключать договор на энергообеспечение участка

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал садоводам, как законно подключить электричество на участке. Об этом сообщил News.ru.

По словам парламентария, граждане имеют право самостоятельно подписывать договор на энергообеспечение территории.

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«Однако без ведома председателя СНТ это невозможно в случае, если трансформатор и линии электропередачи принадлежат СНТ. Кроме того, важно учитывать, что в таких случаях мощность трансформаторов не должна превышать 15 кВт», — пояснил Чаплин.

Он добавил, что в остальных ситуациях достаточно передать в энергосбыт паспорт, а также подтверждение права собственности и технологического присоединения устройства к электросетям.