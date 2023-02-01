Общество 01 февраля 2023, 21:24 Депутат Чаплин разъяснил новые правила установки мангалов и сжигания листвы на дачах Депутат ГД Чаплин разъяснил новые правила установки мангалов и сжигания листвы на дачах Unsplash

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Россияне с 1 марта 2023 года должны будут устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву по новым правилам. Все изменения разъяснил депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Сейчас устанавливать мангалы можно на расстоянии 50 метров от построек, но на участках в шесть соток соблюсти эту норму практически невозможно. В МЧС решили уйти от жестких правил и смягчить их.

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«Было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков. При этом правила не выполнялись, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований. С 1 марта требования станут более реальными», — пояснил депутат.

Бочку для разведения открытого огня и сжигания листвы с травой можно будет ставить на расстоянии не менее 7,5 метров до построек. Также она должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

«Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов», — подчеркнул Чаплин.

За нарушение правил будут делать предупреждение. Если это произошло во время действия особого противопожарного режима, то могут выписать штраф на сумму до 20 тысяч рублей. Депутат напомнил, что с января начали действовать изменения, позволяющие разводить живность на своих участках.

«С января 2023 года закон закрепляет возможность использования своих садовых участков для выращивания птицы или кроликов. Подчеркну — только для собственных нужд. Здесь важно отметить, что должны быть соблюдены все условия, установленные градостроительным регламентом для той зоны, где расположен ваш участок», — сказал Чаплин.

Он добавил, что вместе с этими условиями необходимо соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы.