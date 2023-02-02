Общество 02 февраля 2023, 16:54 Депутат Чаплин рассказал о штрафах за нестабильную работу интернета на дачных участках Депутат Госдумы Чаплин: за нестабильную работу интернета на дачах будут штрафовать РИА «Новости»

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В Кодекс об административных правоотношениях России 1 февраля 2023 года внесли изменения. Теперь за интернет-соединение с перебоями операторов связи могут оштрафовать. За неисправность технологического оборудования ответственность понесут и дачники. Детали разъяснил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В изменениях в кодексе речь идет не об устойчивости интернета, а о требованиях к инфраструктуре операторов. В частности, об информационной безопасности. Роскомнадзор в качестве регулятора в ходе проверок будет определять, соблюдаются ли нормы закона.

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«Для владельцев садовых участков это только в плюс. Часто люди платят за интернет на даче, который даже не позволяет им использовать мессенджеры. Операторы должны нести полную ответственность», — пояснил депутат.

Но не только операторы ответят за перебои в работе интернета. Собственников могут оштрафовать за неисправность оборудования. Для должностных лиц размер взыскания составит от пяти до 10 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям установили штраф в размере 10–20 тысяч рублей, а юридическим лицам — 30–50 тысяч.

«Еще раз поясню, что ответственность предусмотрена в части неисправности технологического оборудования. И может распространяться на операторов связи, собственников или других владельцев технологической сети, которые не смогли обеспечить устойчивую работу связи», — подчеркнул Чаплин.

Дачника могут оштрафовать за неисправность оборудования. Размер взыскания составит до пяти тысяч рублей, добавил депутат.