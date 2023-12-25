Общество 25 декабря 2023, 13:52 Депутат Чаплин рассказал о сезонных работах, которые приравниваются к году стажа Депутат Чаплин: сезон в торфяной промышленности засчитывается как год стажа

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Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с журналистами NEWS.ru перечислил виды деятельности, которые правительство занесло в список сезонных работ, засчитываемых как целый год стажа. К таковым он отнес торфяную, лесозаготовительную, молочную, рыбную промышленности и другие.

При этом он добавил, что не все люди, работающие на подобных предприятиях, знают об этих мерах.

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«Не все сотрудники об этом знают и не добиваются перерасчета своего стажа, поэтому советую обратиться в Соцфонд, чтобы специалисты проконтролировали и правильно посчитали стаж», — сказал Чаплин.

С 2024 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии составит 15 лет, добавил Чаплин.