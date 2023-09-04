Общество 04 сентября 2023, 17:34 Депутат Чаплин рассказал, что жаловаться на управляющую компанию можно в жилищную инспекцию

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Если управляющая компания не выполняет своих обязанностей, то действовать нужно поэтапно. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он объяснил, что изначально нужно обратиться с жалобой в аварийно-диспетчерскую службу. Туда можно сообщить о плохой уборке подъезда или грязной воде из крана. Если ситуация не изменилась, то следует написать претензию на имя главы УК. По закону на ответ дается 10 дней. Если и это не помогло, остается жилищная инспекция.

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«Если же жителя игнорируют и дальше, то можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион», — объяснил депутат.

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