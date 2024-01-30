Общество 30 января 2024, 16:14 Депутат Чаплин рассказал, что многие пенсионеры в России не знают о существующих дополнительных льготах

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Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с изданием Life перечислил ряд дополнительных льгот, доступных для пенсионеров в России.

В первую очередь он указал на освобождение людей пожилого возраста от налога на имущество одного объекта: квартиры, дома, гаража и хозяйственной постройки до 50 квадратных метров.

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Пенсионеры, которые имеют работу, могут каждый год брать до 14 календарных дней отпуска за свой счет, а пенсионеры с инвалидностью — до 60 дней. Кроме того, эта группа граждан вправе требовать два оплаченных дня в год на диспансеризацию.

Пожилые люди в возрасте старше 70 лет имеют скидку на оплату капремонта в размере 50%, пожилые люди старше 80 лет — 100%.