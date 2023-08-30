Общество 30 августа 2023, 12:19 Депутат Чаплин рассказал, что межевание поможет избежать споров между соседями на даче

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Выполненное межевание решает сразу несколько проблем дачников и помогает им избежать споров с соседями. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, процедура позволит избежать лишних трат при начислении земельного налога. Кроме того, правильно оформленные границы предотвратят ситуацию, при которой владелец участка захватывает и общественные земли.

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Наконец, межевание необходимо, если участок продают, покупают и тем более — оформляют в ипотеку. Последний аргумент, который привел депутат, — это гарантии безопасности для владельца, если земли решат передать в муниципальную собственность.

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