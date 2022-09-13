«Золотой стандарт». Депутат Чаплин указал на важность нового законопроекта об образовании | 360°

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«Золотой стандарт». Депутат Чаплин указал на важность нового законопроекта об образовании

Депутат Чаплин: все дети в России должны получить качественное образование

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Каждый ребенок в России, вне зависимости от места проживания, должен получить качественное образование. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Госдума 13 сентября одобрила в первом чтении законопроект, по которому все дети независимо от региона проживания будут обучаться по единой программе.

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«Принятый законопроект является особым „золотым стандартом“, который не позволит давать детям знания ниже принятой нормы. Раньше образовательные учреждения сами определяли программу и учебники, что зачастую не позволяло детям с отдаленных территорий получать качественное образование», — сказал Чаплин.

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По мнению депутата, единый госэкзамен в школах уже показал свою эффективность тем, что выпускники могут опираться на свои баллы и выбирать ведущие вузы страны.

«Важно, что теперь Минпросвещения будет утверждать авторский коллектив учебников. Часто приходят обращения от родителей, которые обеспокоены содержанием некоторых [из них]. Например, дети изучают Великую Отечественную войну не в полной мере, отсюда не осознают серьезность происходящего в Донбассе и на Украине. Такого быть не должно», — резюмировал он.

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