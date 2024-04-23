Общество 23 апреля 2024, 11:20 Депутат Чаплин призвал бороться гербицидами с токсичным борщевиком

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Токсичный сорняк борщевик ни в коем случае нельзя игнорировать, если он появился на участке, его нужно немедленно уничтожить. О способах борьбы с растением News.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он объяснил, что борщевик можно просто выкопать. Для этого нужно убрать всю корневую систему и часть, расположенную над землей. Однако более действенным способом депутат назвал гербициды.

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«Это эффективный способ, но только если действовать строго по инструкции. Обработку участка лучше доверить специалистам», — отметил Чаплин.

Он добавил, что борьба с борщевиком — это долгий и длительный процесс, однако, если этого не сделать, можно получить штраф.

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