Общество 04 июля 2023, 19:03 Депутат Чаплин предложил создать единое мобильное приложение для всех дачников России

Читать 360tv в

В России необходимо создать единое мобильное приложение, ориентированное на дачников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщил News.ru.

По мнению парламентария, это повысит уровень правовой грамотности среди владельцев дач и садовых участков. Кроме того, они смогут вносить оплату за различные услуги. Наконец, платформа помогла бы наладить диалог между дачниками и представителями власти.

Реклама

«Целесообразно создать единое мобильное приложение для регистрации садоводов со всей страны, чтобы голосовать за важные для них вопросы, оплачивать коммунальные услуги, оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, общаться с местными властями и обмениваться опытом», — подчеркнул Никита Чаплин.

Авторы: