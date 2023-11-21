Общество 21 ноября 2023, 11:47 Депутат Чаплин: потерявшие работу россияне имеют право на восемь льгот, включая меры поддержки

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Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с изданием NEWS.ru напомнил гражданам, которые потеряли работу, что они имеют право на получение восьми льгот, включая меры поддержки.

По его словам, за ними можно обратиться в центр занятости, МФЦ или на сайт «Госуслуги». Россиянин также может рассчитывать на 350 тысяч рублей для открытия бизнеса.

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«Важнейший бонус — 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса, если получить статус малоимущего. Кроме того, в эту меру поддержки входит дополнительная оплата обучения стоимостью до 30 тысяч рублей», — сказал политик.