Общество 08 апреля 2024, 15:09 Депутат Чаплин посоветовал установить дренажную систему, чтобы защитить дачу от паводка

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Для того, чтобы защитить свой дачный участок от паводка, нужно заранее подготовить дренажную систему и проверить ее перед началом сезона. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что нужно сначала понять, в каких именно зонах может собираться вода. Затем нужно построить систему канав, возвышений и резервуаров. Кроме того, можно искусственно поднять уровень с помощью дополнительного грунта. Это поможет защитить участок от затопления.

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«Также можно использовать временные барьеры для предотвращения проникновения воды. Для этого подберите грунты, песок или мешки с песком, чтобы построить временные дамбы или барьеры для удержания воды», — подчеркнул Чаплин.

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