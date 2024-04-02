Общество 02 апреля 2024, 14:12 Депутат Чаплин посоветовал разложить по периметру дачного участка смоченные керосином тряпки, чтобы отпугнуть змей

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С наступлением тепла дачники сталкиваются не только с клещами и вредителями, но и с нашествием змей. Как защитить участок от последних, News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он посоветовал обратиться к старому дедовскому способу. А именно смочить тряпки керосином и чуть прикопать их по всем периметру участка. Резкий запах отпугнет змей, и они не пересекут границу дачи.

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«Также можно установить специальные устройства, которые отпугивают змей и грызунов. Это ультразвуковые, вибрационные и шумовые устройства, которые крепятся в землю», — посоветовал Чаплин.

Он добавил, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться к врачу.

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