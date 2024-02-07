Общество 07 февраля 2024, 17:57 Депутат Чаплин посоветовал перед началом сезона проверить на даче замки, кровлю и проводку

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В феврале дачникам стоит озаботиться подготовкой к новому сезону и проверить свой участок и дом. Об этом Life рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, стоит начать с уборки снега на участке, а также с чистки кровли и дорожек. После этого следует заняться замками, окнами и дверьми, которые могли пострадать или деформироваться за зиму.

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Далеше можно переходить к проверке кровли и просушке дома. Однако последнее предполагает проветривание, сразу топить печь или камин не стоит.

«Если зимой дом часто не протапливался, то в трубе могла скопиться сажа, конденсат или птичьи гнезда. Как только устранили все неполадки, проверили исправность и хорошо просушили дом, можно приступать к протопке», — сказал Никита Чаплин.

В конце можно проверить проводку и водопровод.

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