07 февраля 2024, 17:57
Депутат Чаплин посоветовал перед началом сезона проверить на даче замки, кровлю и проводку
В феврале дачникам стоит озаботиться подготовкой к новому сезону и проверить свой участок и дом. Об этом Life рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, стоит начать с уборки снега на участке, а также с чистки кровли и дорожек. После этого следует заняться замками, окнами и дверьми, которые могли пострадать или деформироваться за зиму.
Реклама
Далеше можно переходить к проверке кровли и просушке дома. Однако последнее предполагает проветривание, сразу топить печь или камин не стоит.
«Если зимой дом часто не протапливался, то в трубе могла скопиться сажа, конденсат или птичьи гнезда. Как только устранили все неполадки, проверили исправность и хорошо просушили дом, можно приступать к протопке», — сказал Никита Чаплин.
В конце можно проверить проводку и водопровод.
Сад и огород
Реклама
Реклама