Общество 26 декабря 2023, 17:02 Депутат Чаплин посоветовал не покупать гирлянды по большим скидкам на маркетплейсах

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В преддверии Нового года в стране участились случаи возгорания гирлянд. Чтобы этого избежать, не стоит покупать их по большим скидкам на маркетплейсах, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.

По его словам, это уловка, чтобы скорее продать товар плохого качества. Также следует использовать гирлянды согласно инструкции. Многие держат их включенными на протяжении всего дня вместо положенных нескольких часов, это приводит к перегреву.

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Кроме того, нельзя размещать гирлянды рядом с источниками тепла или влажными местами. Чаплин призвал россиян не оставлять новогодний атрибут включенным, уходя из дома.