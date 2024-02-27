Общество 27 февраля 2024, 12:22 Депутат Чаплин посоветовал не бороться самостоятельно с борщевиком на даче из-за его токсичности

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Разрастающийся борщевик — частая проблема многих российских садоводов. Как правильно избавиться от сорняка, рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Российской газетой».

Он посоветовал обращаться за помощью к специалистам, которые обладают необходимыми знаниями.

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«Самостоятельно лучше не бороться с этим растением. Оно особо токсично», — отметил эксперт.

Парламентарий также напомнил, что за присутствие борщевика на участке предусмотрены штрафы. Так, владельца дачи могут обязать выплатить до пяти тысяч рублей, добавил «ФедералПресс».