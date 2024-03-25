25 марта 2024, 13:47
Депутат Чаплин посоветовал найти кадастрового инженера при строительстве дачи
Депутат Госдумы Никита Чаплин указал на право садоводов строить дом без разрешения. Однако в такой ситуации лучше перестраховаться, отметил парламентарий в беседе с News.ru.
По его словам, стоит обратиться к кадастровому инженеру. Он проведет замеры, подготовит технический план и передаст бумаги в Росреестр.
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«Также для регистрации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей», — подчеркнул Чаплин.
Даже если владелец не получил разрешение заранее, он может спасти строение от сноса с помощью правок в документации, добавил депутат.
Строительство
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