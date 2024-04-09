09 апреля 2024, 16:45
Депутат Чаплин посоветовал хранить садовый инвентарь в сухом и темном помещении
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о правилах хранения садового инвентаря. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Парламентарий посоветовал держать лопаты, грабли, вилы, тяпки в сухом и темном помещении. Температура там должна быть в районе 15-20 градусов. Идеальный вариант — погреб, отметил Чаплин.
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Он также напомнил о необходимости очищать инструменты после дачных процедур. Важно убрать грязь скребком и удалить ржавчину.
Сад и огород
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