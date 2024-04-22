22 апреля 2024, 12:35
Депутат Чаплин посоветовал дачникам использовать от сорняков мульчу и химические растворы
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал дачникам использовать от сорняков мульчу и химические растворы.
Мульча, как пояснил Чаплин, образует барьер для сорняков, предотвращая их прорастание и рост. Если полностью избавиться от сорняков не получается, можно пригласить специалистов. На данный момент обработка участка специальными средствами является самым эффективным и безопасным методом.
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Что касается химических растворов, важно использовать их с максимальной осторожностью, чтобы не повредить окружающие культуры, добавил эксперт.
Сад и огород
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