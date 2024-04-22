Общество 22 апреля 2024, 12:35 Депутат Чаплин посоветовал дачникам использовать от сорняков мульчу и химические растворы

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал дачникам использовать от сорняков мульчу и химические растворы.

Мульча, как пояснил Чаплин, образует барьер для сорняков, предотвращая их прорастание и рост. Если полностью избавиться от сорняков не получается, можно пригласить специалистов. На данный момент обработка участка специальными средствами является самым эффективным и безопасным методом.

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Что касается химических растворов, важно использовать их с максимальной осторожностью, чтобы не повредить окружающие культуры, добавил эксперт.