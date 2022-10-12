Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах | 360°

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Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Депутат Госдумы Чаплин принял участие в сборе гумпомощи для мобилизованных в Луховицах

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Депутат Государственной Думы Никита Чаплин принял участие в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных в Луховицах, передав бойцам товары  первой необходимости, медикаменты и продукты.

«Это помощь для наших людей. Благодарю всех жителей за помощь, сейчас мы должны объединиться», — отметил Чаплин.

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По словам депутата, в нынешнее непростое время людям необходимо сплотиться и выполнять данные обещания.

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«Вместе с главой города Тимохиным мы передами гумпомощь для наших людей. Не только словом, но и делом. Важно, что в Луховицах дело не расходится со словом. Новая администрация, новая команда людей, которые любят свой город и нашу страну. Продолжаем работать вместе», — добавил он.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал о мерах поддержки для мобилизованных жителей региона.

Им разрешат воспользоваться кредитными каникулами, отложить арендные платежи и получить единовременно по 200 тысяч рублей.

Луховицы

Частичная мобилизация в РФ

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