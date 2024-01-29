Общество 29 января 2024, 15:26 Депутат Чаплин назвал группы льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства Депутат Чаплин: на бесплатные лекарства могут претендовать больные раком

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Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с изданием NEWS.ru назвал группы льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства. По словам политика, к ним относятся: дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

Бесплатные лекарства, которые выдают социальные аптеки, также могут получать участники Гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, родители и жены погибших при исполнении долга военнослужащих и другие.

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Чтобы нужный препарат выдали, необходимо иметь при себе назначение врача и подтверждение льготной категории. Люди с онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом, инфарктом, ВИЧ, ДЦП также относятся к льготникам.