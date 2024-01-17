Общество 17 января 2024, 12:11 Депутат Чаплин напомнил россиянам о погашении долгов путем зачета налоговой переплаты

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Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru напомнил российским гражданам, что они могут погасить накопившиеся долги с помощью зачета налоговой переплаты.

«Зачет переплаты производится независимо от вида налога, причем эта процедура происходит как по решению налогового органа, так и по заявлению налогоплательщика», — пояснил политик.

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Чаплин добавил, что налоговый вычет не выплачивают людям, которые имеют большую задолженность перед государством за транспорт, землю или недвижимость.

Получить обычный налоговый вычет можно через «Госуслуги».