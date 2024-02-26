Общество 26 февраля 2024, 18:58 Депутат Чаплин напомнил, что семьи с детьми освобождены от уплаты налога с продажи дачи

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Семьи, где есть от двух детей в возрасте до 24 лет, могут не платить налог с продажи дачи. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Он объяснил, что такие семьи освобождаются от налогов при продаже и дома, и дачи. Причем совершенно не имеет значение, когда именно собственность зарегистрировали.

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«Дополнительно: налог не взимается, если садовод продал дачу за сумму, не превышающую один миллион рублей. Также возможен вариант продать недвижимость по той же сумме, по которой она была приобретена», — объяснил депутат.

Он добавил, что в последнем случае сумма от проданного имущества не будет считаться доходом.

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