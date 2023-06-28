Общество 28 июня 2023, 13:29 Депутат Чаплин напомнил, что на дачном участке запрещено вести бизнес

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Дачный участок может превратиться в убыточную яму, если неправильно подойти к его покупке. Об этом рассказал News.ru депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, если участок купить для отдыха и садоводства, то проблем возникнуть не должно. Но вот использовать дачу под бизнес — чревато большими штрафами и запретом деятельности. Поэтому, если человек хочет организовать на участке, например, автосервис, то с такой идеей лучше попрощаться, добавили «Дни.ру».

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