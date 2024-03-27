Общество 27 марта 2024, 11:38 Депутат Чаплин напомнил, что на даче строго запрещено закапывать мусор

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Чтобы утилизировать мусор на даче, лучше вызвать специальную машину, но ни в коем случае не закапывать его. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он отметил, что если закопать мусор в землю, этом может испортить качество почвы. Особоенно если речь идет об остатках стройматериалов. Их можно хранить на участке, а потом вызвать специальную машину для утилизации. Закапывать же в землю можно только органику — листья и ветки.

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«Есть и недобросовестные садоводы, которые просто выносят отходы за территорию СНТ — для таких граждан предусмотрен штраф в размере семи тысяч рублей. Кстати, законом разрешено сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде», — добавил Чаплин.

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