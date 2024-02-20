Общество 20 февраля 2024, 13:39 Депутат Чаплин: начальник не может уменьшить оклад без ведома сотрудника

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Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что начальник не может изменить условия трудового договора без согласия сотрудника. К исключениям относится корректировка организационных и технологических рабочих условий, отметил парламентарий в беседе с News.ru.

В данном случае подчиненного должны письменно уведомить о снижении оклада за два месяца.

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«Если выдали бумагу день в день, то вы вправе обратиться в трудовую инспекцию и в суд», — добавил депутат.

По его словам, сложные финансовые ситуации у нанимателя и снижение объема продаж не являются причинами для уменьшения зарплаты.