12 февраля 2024, 14:22
Депутат Чаплин: муниципалитетам предоставят субсидии на обеспечение людей жильем
Новую программу расселения аварийного жилья запустят в России в 2024 году. Так, муниципалитетам предоставят субсидии на обеспечение людей жильем, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru.
По его словам, также отменят пени за несвоевременное внесение платежа с лиц, которые нуждаются в соцподдержке. Кроме того, изменения разрешат предоставлять в аренду сельскохозяйственные земли без проведения торгов, если объект находится в государственной собственности.
Реклама
Чаплин отметил, что по новому закону увеличатся штрафы за незаконную перепланировку в квартирах до 2,5 тысячи рублей для физлиц.
Законы
Реклама
Реклама