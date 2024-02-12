Общество 12 февраля 2024, 14:22 Депутат Чаплин: муниципалитетам предоставят субсидии на обеспечение людей жильем

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Новую программу расселения аварийного жилья запустят в России в 2024 году. Так, муниципалитетам предоставят субсидии на обеспечение людей жильем, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По его словам, также отменят пени за несвоевременное внесение платежа с лиц, которые нуждаются в соцподдержке. Кроме того, изменения разрешат предоставлять в аренду сельскохозяйственные земли без проведения торгов, если объект находится в государственной собственности.

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Чаплин отметил, что по новому закону увеличатся штрафы за незаконную перепланировку в квартирах до 2,5 тысячи рублей для физлиц.