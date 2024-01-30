Общество 30 января 2024, 16:24 Депутат Чаплин: максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 12 792 рубля

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Депутат Госдумы Никита Чаплин раскрыл размер пособия по безработице в России. Его слова передал News.ru.

Парламентарий отметил, что максимальная сумма соответствующих выплат составляет 12 792 рубля в месяц, минимальная — 1 500 рублей.

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Меньшую помощь оказывают гражданам, которые впервые ищут работу. Также это касается людей, не занимавшихся официальной трудовой деятельностью больше года.