Общество 13 декабря 2023, 12:47 Депутат Чаплин: кадастровый план участка защитит елку от спила

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Российское законодательство четко определяет принадлежность деревьев. Защитить елку от спила в преддверии Нового года поможет кадастровый план участка, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе сNews.ru.

По его словам, этот документ определяет границы территории, огораживать ее собственник не обязан. Таким образом, даже если земельный участок без забора, а ель растет на законной территории физического лица и ее срубили, суд встанет на сторону владельца.

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Ель считается собственностью государства только в том случае, если она растет в лесу, добавил Чаплин.