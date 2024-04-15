Общество 15 апреля 2024, 15:24 Депутат Чаплин: до конца мая дачникам стоит очистить грядки от сорняков

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Многие дачники уже начинают готовить почву на приусадебном участке. До конца мая необходимо успеть очистить грядки от сорняков и остатков прошлогодних растений, сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По его словам, также не стоит забывать об органических удобрениях. В мае уже можно приступать к посеву овощей и цветов, которые быстро вырастут и дадут урожай в июне. Следующей важной процедурой станет настройка поливной системы, добавило РИАМО.

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Кроме того, май считается идеальным временем для прививания деревьев и защиты участка от грызунов, отметил Чаплин.