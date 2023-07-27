Общество 27 июля 2023, 16:30 Депутат Буцкая заявила, что вводить запрет на брак без отрицательных тестов на ВИЧ-инфекцию не следует

Читать 360tv в

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в разговоре с ИА НСН не поддержала инициативу на введение запрета на брак без отрицательных тестов на ВИЧ-инфекцию.

Депутат назвала хорошим проектом паспорт молодоженов. По ее словам, каждый регион может взять его в качестве примера. В рамках этого паспорта молодожены могут пройти все обследования бесплатно.

Реклама

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил инициативу о введении запрета на бракосочетание без справок, которые подтверждали бы отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.