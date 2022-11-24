24 ноября 2022, 18:26
Депутат Буцкая заявил, что классические произведения под закон о запрете пропаганды ЛГБТ не попадут
Депутат Татьяна Буцкая заявила, что классические произведения после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ не будут изымать из магазинов и библиотек. Об этом сообщила НСН.
«Это будет распространятся на те произведения, которые будут выходить в последующем, классики это не касается. Закон был принят для того, чтобы ничего страшного не появлялось для наших детей», — уточнила Буцкая.
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Также она заявила, что относиться к ЛГБТ следует «исключительно как к болезни». По мнению Буцкой, гомосексуальность необходимо лечить.
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