Общество 15 апреля 2024, 12:40 Депутат Буцкая: уроки семьеведения в школах научат слышать друг друга

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В российских школах с 1 сентября вводится предмет «Семьеведение». Он научит членов семьи слышать и понимать друг друга, сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, также в рамках семьеведения стоит предложить каждому ребенку составить свое генеалогическое древо с помощью домашнего архива. Через историю своей семьи дети смогут изучать историю страны, подчеркнула Буцкая.

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Отмечается, что предмет будет включать в себя 32 модуля. Курс рассчитан для старших классов в рамках «Разговоров о важном».