Общество 12 января 2024, 12:42 Депутат Буцкая сообщила, что жалобы от детей на питание в школах поступают все реже

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с ИА НСН сообщила, что дети все реже жалуются на питание в школах, поскольку система стала более налаженной.

По ее словам, в регионах по типу Якутии нужен более индивидуальный подход.

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«Говорить о каком-то едином поставщике, который будет работать сразу на всю республику, сложно. В таких регионах нужен более индивидуальный подход. Часто это хозяйства, которые расположены рядом со школой», — добавила политик.

Ранее СМИ писали, что родителей учеников беспокоит закрытость темы школьного питания.