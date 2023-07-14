Общество 14 июля 2023, 18:00 Депутат Буцкая призвала создать орган, который будет контролировать безопасность аттракционов

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В России назрела необходимость создания специального органа, который будет осуществлять контроль за аттракционами и их безопасностью. С таким предложением выступила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что в России аттракционы сертифицируют. Но нет отработанного механизма, который обеспечит безопасность посетителей. Поэтому необходимо создать специальный орган, который будет следить за этим вопросом.

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«Пока нет единого органа и не прописаны критерии риск-ориентированного подхода, чтобы туда пришли организации и проверили карусель, я своего ребенка на аттракционы не пущу», — отметила Буцкая.

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