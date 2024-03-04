Общество 04 марта 2024, 17:19 Депутат Буцкая предложила создать центры поддержки грудного вскармливания на базе кабинетов «Здорового ребенка»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ИА НСН предложила создать центры поддержки грудного вскармливания.

По ее словам, их следует оборудовать на базе кабинетов «Здорового ребенка», которые встречаются в каждой поликлинике.

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«Также у нас есть платные медуслуги, соответственно, могут быть платные услуги, которые оказывают консультанты по грудному вскармливанию. Но для этого мы должны написать государственную программу обучения этих консультантов», — сказала депутат.

Буцкая выразила мнение, что консультантом может быть лишь тот человек, который имеет медицинское образование.