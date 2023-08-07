Общество 07 августа 2023, 23:19 Депутат Буцкая посоветовала уходить от партнера после первого эпизода домашнего насилия

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В случае первого эпизода домашнего насилия стоит незамедлительно уходить от абьюзивного партнера. Таким мнением поделилась первый замглавы комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Политик рассказала, что в России действуют социальные службы, которые предоставляют помощь жертвам домашнего насилия. Они помогают в восстановлении документов, с устройством на работу, дают жилье и питание.

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«Если уходить некуда, обращайтесь в социальные службы: сейчас есть социальные гостиницы для мам, и служба „Дом для мамы“. Я сама проехала по этим домам, видела их работу», — заявила Буцкая.