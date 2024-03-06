Общество 06 марта 2024, 17:45 Депутат Буцкая: не стоит всерьез воспринимать слухи о введении налога на бездетность в РФ

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В конце прошлого года в Госдуме прозвучало предложение ввести налог на бездетность. Накануне аналогичную идею высказал декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин. Воспринимать подобную информацию лучше всего в сослагательном наклонении, сообщила «Ридусу» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По словам депутата, в первую очередь государство стремится увеличить в стране рождаемость и поддержать семьи, а не ввести новые налоги. Подобные предложения можно считать всего лишь субъективной позицией отдельных людей.

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«СМИ пишут, что Госдума что-то там предложила, а то уже и решила. Получается путаница. Пока вы не увидите соответствующий документ, лучше воспринимать подобную информацию в сослагательном наклонении», — отметила Буцкая.