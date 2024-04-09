Общество 09 апреля 2024, 17:34 Депутат Буцкая напомнила, что в ГОСТе прописаны все требования к кандидату на должность няни

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Няней может работать только человек с педагогическим образованием или прошедший специальные дополнительные курсы. Об этом НСН рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что все требования прописаны в соответствующем ГОСТе. Там указано, на каких условиях и кто именно может работать няней.

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Чтобы найти для ребенка профессионала и специалиста, который будет отвечать всем необходимым требованиям, лучше ознакомится с ГОСТом, посоветовала депутат.

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