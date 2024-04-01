Общество 01 апреля 2024, 16:08 Депутат Бурматов заявил о массовой травле собак в России

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В России в последнее время наблюдается всплеск массовой травли собак. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он окрестил происходящее феноменом догхантерства. Однако депутат отметил, что ситуация с бездомными животными остается сложной. С одной стороны, в приютах не хватает мест, с другой — на улице собаки представляют опасность и сами могут быть мишенью злодеев.

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«Поэтому собакам, конечно, место в приютах, где будут заниматься их пристройством», — подчеркнул Владимир Бурматов.

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