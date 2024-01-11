Общество 11 января 2024, 19:05 Депутат Бурматов: системное пристройство решит проблему с бездомными животными

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Регионам следует комплексно и системно подходить к решению проблем безнадзорных животных, в том числе в вопросах пристройства. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.ru».

После принятия закона, разрешающего эвтаназию животных, некоторые регионы начали усыплять собак. По словам депутата, такие решения принимают субъекты, в которых нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными.

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«Если бы регионы эффективно использовали тот исчерпывающий инструментарий, который дан сегодня федеральным законом, то никакое умерщвление никому бы не понадобилось», — отметил Бурматов.