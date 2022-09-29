Депутат Бурматов призвал власти регионов позаботиться о животных мобилизованных | 360°

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Депутат Бурматов призвал власти регионов позаботиться о животных мобилизованных

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Если одинокого человека мобилизовали и у него осталась собака или кошка, нужно организовать заботу о животном со стороны региональных властей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал депутат Госдумы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Если человека забрали в зону боевых действий, а его животное осталось без присмотра, можно поместить его в зоогостиницу, где ему будут оказывать должный уход, за счет бюджетных средств, предложил депутат.

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«Региональные власти системно должны договариваться, если заявка от мобилизованного поступила, то животное на улице не должно остаться. Важно, чтобы региональные власти этим учреждениям, которые могли бы взять на передержку, компенсировали расходы из средств региональных бюджетов», — сказал Бурматов.

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