Общество 18 января 2024, 18:48 Депутат Бурматов призвал полицию отреагировать на ЧП с собакой в Новой Москве

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Жители поселения Филимонковское в Новой Москве с осени прошлого года наблюдают душераздирающую картину: в припаркованном на территории двора автомобиле некая женщина заперла собаку породы хаски. Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передала «Вечерняя Москва».

По словам депутата, действия хозяйки питомца можно расценить как жестокое обращение с животными. Правоохранители должны немедленно пресечь нарушение и освободить собаку, считает парламентарий.