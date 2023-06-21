Общество 21 июня 2023, 18:24 Депутат Бурматов предложил запретить использование лошадей в культурно-зрелищных мероприятиях

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Лошадей можно использовать только в служебных, хозяйственных или спортивных целях, а в развлекательных — надо запретить. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщил «Ридус».

Таким образом депутат отреагировал на несчастный случай, который произошел в Краснодарском крае. Там лошадь сбила на улице восьмилетнего ребенка. В ответ депутат Владимир Бурматов предложил убрать неслужебных животных из городов ради безопасности людей самих лошадей.

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«Понятно, когда оно держится в фермерском хозяйстве, в специализированном конноспортивном клубе, где, например, есть иппотерапия. Но что им делать на улицах наших городов, где животные страдают зимой от холода, летом от зноя — без воды, без должного ухода? Я предлагаю вот такую эксплуатацию в границах населенных пунктов, если это не служебные животные, запретить», — подчеркнул депутат.

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