Депутат Бурматов предложил бесплатно стерилизовать домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил дать возможность владельцам домашних животных бесплатно или со скидкой стерилизовать питомцев. Такой идеей он поделился с Ura.ru.

Он пояснил, что сейчас стерилизация животных стоит дорого, поэтому многие отказываются от этой важной процедуры. По словам депутата, в следующем году в Госдуме будет рассматриваться законопроект по этому вопросу.

«Нам надо перестать исходить из того, что владельцы животных кому-то что-то должны. Они сделали хорошее дело. Вот эти 40 миллионов кошек — большинство из них взяты с улиц, из подвалов, подъездов. Это не породистые животные, их не покупали за бешеные деньги. Их подобрали, нашли, приняли от кого-то, иначе бы этих животных ждала очень печальная участь. Поэтому этим людям надо сказать спасибо», — заключил Бурматов.