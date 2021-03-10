Депутат Бурматов подготовил законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил и направил в кабмин законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на рынках, сообщил ТАСС.

«Направили в Правительство наш законопроект, запрещающий продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета — установление требований к местам продажи», — процитировал Бурматова сайт «Парламентская газета».

По его словам, в настоящее время нередки случаи плохого обращения с животными в местах, где осуществляется их продажа. Питомцы содержатся в стесненных условиях, без необходимой ветеринарной помощи и ухода. Помимо прочего, часто они лишены нормального питания, а также возможности выгула и общения.

Идея предусматривает внесение поправок в закон об ответственном обращении с животными. Устанавливать соответствующие требования будет уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной власти.